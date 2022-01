Stiri pe aceeasi tema

- Compania de Transport Public Iasi, alaturi de Asociatia Tramclub, Iasi organizeaza sambata, 15 ianuarie 2022, a sasea editie consecutiva a evenimentului „Fonoteca din tramvai". Evenimentul marcheaza „Ziua culturii nationale" si implinirea a 172 de ani de la nasterea poetului national Mihai Eminescu.…

- Activitatea controlorilor este ținuta sub supraveghere de catre Consiliul Local, inclusiv de primarul Iașului, Mihai Chirica. Acesta a menționat, in cadrul ședinței de miercuri, ca eficiența activitații Companiei de Transport Public (CTP) Iași trebuie crescuta in paralel cu toate soluțiile moderne care…

- Tinerele s-au așezat pe ultimele locuri din partea din spate a tramvaiului, chiar in dreptul camerelor de supraveghere. In imagini se poate vedea cum una dintre fete rupe capacul portului USB și incearca fara succes sa scoata dispozitivul.Incidentul a fost prezentat pe pagina de Facebook a companiei…

- Mai multe imagini cu noul tramvai care va circula pe strazile Aradului au fost date publicitații și de europarlamentarul Gheorghe Falca. Fostul primar din Arad a postat pe pagina sa de FB fotografii cu modelul Imperio Civitas care este imbracat in culorile alb si rosu. Tramvaiele ASTRA, pe placul clujenilor…

- Compania americana Facebook isi schimba numele in Meta, a anuntat, joi, fondatorul Mark Zuckerberg. “De acum, ne numim Meta”, a spus acesta in cadrul unui eveniment online. Brand-urile sale, cum ar fi Facebook și Whatsapp nu iși vor schimba numele, dar grupul din care aceste entitați fac parte va primi…

- Compania americana Facebook, care guverneaza mai multe platforme sociale si produse hardware, ar putea primi un nume nou.Surse anonime din cadrul Facebook sustin ca este o chestiune de zile pana cand compania americana va anunta schimbarea numelui. Aceasta ar putea avea loc pe 28 octombrie,…

- Compania americana Facebook,.care guverneaza mai multe platforme sociale si produse hardware, ar putea primi un nume nou. Surse anonime din cadrul Facebook sustin ca este o chestiune de zile pana cand compania americana va anunta schimbarea numelui. Aceasta ar putea avea loc pe 28 octombrie, cand incepe…

- Compania americana Facebook, care administreaza mai multe platforme sociale si produse hardware, ar putea primi un nume nou. Surse anonime din cadrul Facebook citate de The Verge susțin ca este o chestiune de zile pâna când compania americana va anunta schimbarea numelui, cel mai probabil,…