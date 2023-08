Melodia Pink Floyd care respinge "controlul gândurilor", refăcută prin scanarea activității creierului - AUDIO Echipa a analizat inregistrarile cerebrale de la 29 de pacienți in timp ce ascultau un segment de aproximativ trei minute din cantecul Pink Floyd, extras de pe albumul "The Wall" din 1979.Activitatea cerebrala a voluntarilor a fost detectata prin plasarea de electrozi direct pe suprafața creierului lor, in timp ce aceștia erau supuși unei intervenții chirurgicale pentru epilepsie.Inteligența artificiala a fost apoi folosita pentru a decoda inregistrarile și pentru a codifica o reproducere a sunetelor și cuvintelor. Deși foarte inabușita, fraza „All in all, it’s just another brick in the wall”… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

