Melissa Paul a devenit prima nomadă oficială a Croației Vizitatorii din afara UE sunt bineveniți in Croația, cu condiția sa se testeze sau sa intre carantina. Croația le face mai ușoara șederea celor care doresc sa ramana mai mult, modificandu-și legile. Astfel, sunt acordate permise de ședere pe un an celor care vin din afara Uniunii Europene și lucreaza la distanța, cu condiția ca aceștia sa nu aiba nevoie de vize turistice pentru a intra. Pe 15 ianuarie, Melissa Paul a devenit prima nomada oficiala a Croației, potrivit CNN, in conformitate cu noua lege. „De fapt, am muncit de la distanța timp de 15 ani. Dețin propria mea companie, dar am avut și… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Educației, Sorin Campeanu, a declarat la Digi24, ca patru dintre cele noua persoane infectate cu variante mai periculoasa de COVID-19, cea din Marea Britanie, lucreaza la școala generala nr. 28 din Capitala. Se așteapta acum secvențierea genomica a virusului pentru a se stabili cu exactitate…

- În topul celor mai atractive țari în a munci de acasa, România se afla pe locul al treilea, conform The Digital Nomad Index, realizat de Circleloop . În lume sunt mulți profesioniști carora le place sa munceasca din diverse țari, iar unele state au luat decizia sa ofere vize…

- Procurorii croați au deschis o ancheta dupa cutremurul puternic care a avut loc recent in Petrinja, Croația. Oamenii legii urmeaza sa stabileasca daca neglijența și corupția sunt cauze ale distrugerilor provocate de seismul care a avut loc langa Zagreb. Procuratura croata anti-coruptie a deschis o…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a actualizat lista țarilor din care este instituita carantina obligatorie de 14 zile pentru persoanele care intra in Romania. Lista țarilor/zonelor cu risc epidemiologic ridicat, conform Hotararii nr. 64 din 03.01.2021 a Comitetului Național pentru Situații…

- Pe langa actualizarea listei statelor și zonelor considerate ca fiind cu risc crescut epidemiologic, Hotararea prevede reluarea zborurilor catre și dinspre Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord.De asemenea, persoanele care vin din acest stat trebuie sa intre in carantina, ori sa aiba un…

- Lista țarilor și teritoriilor cu risc epidemiologic ridicat a fost actualizata, duminica, 3 ianuarie 2021. Persoanele care sosesc in Romania din 43 de țari sau zone trebuie sa stea in carantina. Comitetul Național pentru Situații de Urgența (CNSU) a adoptat duminica, 3 ianuarie, o noua hotarare prin…

- Pe langa actualizarea listei statelor și zonelor considerate ca fiind cu risc crescut epidemiologic, Hotararea prevede reluarea zborurilor catre și dinspre Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord.De asemenea, persoanele care vin din acest stat trebuie sa intre in carantina, ori sa aiba un…

- Suedia a decis sa limiteze accesul la școala facuta in mod tradițional, timp de o luna, in speranța diminuarii numarului de infectari cu noul Coronavirus. S-a ajuns astfel ca in 19 state europene unitațile de invațamant sa fie total sau parțial inchise. Cursurile vor fi predate de la distanta, a anuntat…