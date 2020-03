Stiri pe aceeasi tema

- La nivelul județului Prahova, in data de 24 martie 2020 sunt monitorizate de catre Direcția de Sanatate Publica 3.469 persoane aflate in autoizolare la domiciliu, dintre care 381 au intrat sub aceasta masura in ultimele 24 de ore, in timp ce 33 au finalizat perioada de izolare. In carantina instituționalizata…

- Prefectura Prahova informeaza ca la nivelul județului, in data de 23 martie 2020, sunt monitorizate de catre Direcția de Sanatate Publica 3.121 persoane aflate in autoizolare la domiciliu, dintre care 171 au intrat sub aceasta masura in ultimele 24 de ore. In același interval, 64 au finalizat perioada…

- In prezent, in judetul Mehedinți, se afla in carantina instituționalizata 101 persoane, iar in izolare la domiciliu 1.186 de persoane. Starea acestora de sanatate este monitorizata zilnic de catre reprezentanții Direcției de Sanatate Publica. ActualitateEvenimentmehedinti

- Noua persoane din Alba s-au ales cu dosare penale pentru zadarnicirea combaterii bolilor pentru ca nu au respectat masurile de izolare, impuse de autoritați. Zeci de dosare penale au fost intocmite la nivel national sub aspectul savarsirii infractiunii de zadarnicire a combaterii bolilor. In județul…

- In supravegherea Directiei de Sanatate Publica a judetului Calarasi se afla in prezent 119 persoane, monitorizate la domiciliu, dintre care 66 membri de familie, persoane care au o stare de sanatate buna si sunt asimptomatice.

- Un numar de 12 cetateni romani care se intorceau din Italia, marti, cu trei autoturisme, vor fi preluati in aceasta seara de reprezentantii Directiei de Sanatate Publica (DSP) Timis si vor fi plasate intr-un loc de carantina, dupa ce au incercat sa ascunda politistilor de frontiera din vama Cenad…

- In Timiș, la inceput de primavara, in 2 martie, peste 400 de persoane sunt izolate la domiciliu. Aceste persoane s-au intors din zone unde sunt focare de coronavirus. Luni, in 2 martie, in Timiș sunt 413 persoane aflate in autoizolare la domiciliu, conform Direcției de Sanatate Publica. Nu sunt insa…

- Cinci bistriteni reveniti, duminica seara, dintr-o excursie in Italia si un cetatean italian, sosit la Bistrita in urma cu 12 zile, sunt izolati la domiciliu, ca urmare a masurilor luate de autoritati pentru a preveni raspandirea infectiilor cu noul tip de coronavirus, potrivit datelor comunicate, luni,…