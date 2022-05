Mehedinți: Cercetați pentru tăiere ilegală și furt de arbori Polițiștii din Vanju Mare au executat, astazi, 12 percheziții la locuințele unor persoane banuite de savarșirea infracțiunilor de taiere fara drept de arbori și furt de arbori. In urma perchezițiilor efectuate, polițiștii au ridicat peste 40 m.c. de material lemnos, precum și bunuri folosite la savarșirea faptelor. In fapt, s-a reținut ca, in perioada septembrie 2021- aprilie 2022, mai multe persoane ar fi taiat și sustras material lemnos, din fondul forestier național, pe care l-ar fi folosit pentru consumul propriu sau l-ar fi valorificat in mai multe localitați, din județul Mehedinți. Au fost… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

