- Lovitura complet neașteptata pentru prințul Harry și soția sa, Meghan Markle! Palatul Buckingham a transmis un mesaj ce i-a uluit pe britanici! Ce decizie a luat Regina Elisabeta a II-a Marii Britanii in privința celor doi?

- Meghan, sotia printului Harry al Marii Britanii, s-a intors in Canada pentru a fi alaturi de fiul lor, la scurt timp dupa ce cuplul a anuntat decizia socanta de a se retrage din rolurile detinute in calitate de membri ai familiei regale si de a petrece mai mult timp impreuna in

- Meghan Markle și prințul Harry au anunțat de curand faptul ca doresc sa se retraga din rolurile deținute in calitate de membri ai casei regale britanice și sa devina independenți financiar. Regina Elisabeta s-a suparat, iar prințul Charles a facut chiar o criza de nervi la aflarea veștii. Ce motiv a…

- Ducii de Sussex, Meghan si Harry, au petrecut anul acesta Craciunul departe de familia regala britanica, intr-o locuinta de lux din Canada, in valoare de 20 de milioane de dolari, scrie presa internationala.

- Dupa ce printul Harry s-a plans de presiunea mediatica si a recunoscut ca nu mai are o relatie apropiata cu printul William, ceilalti membri ai familiei regale ar fi luat distanta de el si Meghan Markle.

- Presa de senzatie care scruteaza in cele mai mici detalii familia regala britanica a surprins faptul ca de pe o masuta din sala Palatului Buckingham unde au loc receptiile a disparut o poza care ii infatisa pe printul Harry si pe sotia sa, Meghan Markle, relateaza online ziarul spaniol ABC. …