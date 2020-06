Stiri pe aceeasi tema

- Vineri, de la 19, Fereșteanu și Liza iți aduc o noua ediție de #Urban30, topul cu cele mai urbane piese care trebuie sa fie parte din playlist-ul tau. In aceasta saptamana, schimbari majore și reveniri spectaculoase, gata sa te surprinda. Nane, pentru a cincea saptamana consecutiva, ramane cel mai prezent…

- Sub titlul ”Next year we’ll be 10 again”, organizatorii anunța ca a 10-a ediție Summer Well se amana pentru august 2021. A 10-a ediție aniversara Summer Well va fi pe u 14-15 august 2021, cu Night Picnic pe 13 august 2021. Toate biletele achiziționate raman valabile pentru 2021. ”Nu este ușor sa ne…

- Conduși de o razboinica numita Andy (Charlize Theron), un grup de mercenari cu abilitatea misterioasa de a nu muri niciodata au luptat pentru a proteja lumea muritorilor timp de secole. Atunci cand echipa este recrutata pentru a gestiona o misiune urgenta, iar abilitațile lor extraordinare sunt expuse,…

- Formeaza un cuplu Machine Gun Kelly și Megan Fox sau nu? Zvonurile legate de o posibila relație au aparut la inceputul saptamanii cand Megan și MGK au fost zariți sorbindu-se din priviri in timp ce sorbeau o cafea in L.A. Fostul soț al lui Megan Fox – cu care a fost casatorita timp de zece... View Article

- In Dobrogea, bisericile vor tine slujba de Inviere, si chiar le-au transmis enoriasilor un program cu zilele in care trebuie sa țina post. De asemenea, se reia obiceiul Pastelui Blajinilor. Anuntul a fost facut, miercuri, de reprezentantii Arhiepiscopiei Tomisului care au si prezentat programul pentru…

- Actorii Brian Austin Green si Megan Fox divorteaza dupa o casnicie de 10 ani. Megan Fox a fost vazuta recent cu rapperul Machine Gun Kelly. Austin Green si Fox au avut o relatie tumultuoasa, marcata de cateva despartiri si impacari.Actorul Brian Austin Green este cunoscut din „Beverly Hills…

- Megan Fox și Brian Austin Green și-ar fi spus PA dupa 15 ani de relație. Publicațiile americane ii dau desparțiți pe cei doi dupa ce Brian ar fi fost vazut fara verigheta, iar Megan a fost surprinsa de curand in ipostaze tandre cu rapper-ul Machine Gun Kelly. Fanii de pe social media au descoperit…

- De multe ori tindem sa ne atașam atat de mult de personajele din serialele pe care le urmarim incat tindem sa credem ca ele au aceleași relații și in afara filmarilor. Ei bine, de cele mai multe ori nu-i așa. In serialul La Casa de Papel, de exemplu, lucrurile nu stau așa cum ne imaginam... View Article