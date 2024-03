Stiri pe aceeasi tema

- Au trecut deja cateva zile de cand Bogdan de la Ploiești și Cristina Pucean nu mai formeaza un cuplu. Dansatoarea a anunțat ca a pus punct relației, iar de curand, manelistul a postat un nou mesaj care ridica multe semne de intrebare in randul fanilor.

- Bogdan de la Ploiești a avut o prima reacție publica, dupa ce Cristina Pucean a anunțat desparțirea. Iata ce a transmis celebrul cantareț de manele prin intermediul rețelelor de socializare!

- In urma cu cateva zile, Bogdan de la Ploiești și-a ingrijorat fanii, dupa ce a postat un videoclip de cand era pe patul de spital. Iubita lui, Cristina Pucean, i-a fost alaturi, iar internauți au crezut ca este vorba despre probleme de sanatate serioase.

- Florin Pucean, cumnatul celebrului artist Bogdan de la Ploiești (BDLP), ar putea ramane in continuare in spatele gratiilor, dupa ce procurorii l-au trimis in judecata intr-un nou dosar, in care este acuzat, alaturi de un alt individ, de talharie calificata.

- Bianca Dragușanu și Gabi Badalau au aparut impreuna dupa ce au dat de ințeles ca nu mai formeaza un cuplu. Cei doi au luat și masa impreuna, dar au mers și la cumparaturi, au facut shopping de la un magazin exclusivist din București. Timp de trei ani de zile Bianca Dragușanu și Gabi Badalau au format…

- Dupa ce in mediul online au aparut mai multe zvonuri conform carora Bianca Dragușanu ar avea o relație cu medicul estetician Auday Al-Ahmad, Gabi Badalau a confirmat faptul ca cei doi s-au desparțit punand punct frumoasei poveste de dragoste pe care au trait-o.

- Deși au trecut cateva luni de la moartea tatalui ei, Cristina Pucean sufera la fel de mult. Dansatoarea este devastata de durere și are ochii in lacrimi de fiecare data cand vorbește despre el. In urma cu puțin timp a postat un mesaj emoționant pe rețelele de socializare.

- Anamaria Prodan radiaza de fericire de cand are o relație cu Ronald Gavril, iar cei doi nu ezita sa se afișeze tot mai des impreuna, dovada clara a faptului ca le este bine de cand formeaza un cuplu. Cum descrie impresara noua poveste de dragoste.