- Producatorul de vinuri Purcari (WINE), cea mai proaspata companie listate la Bucuresti, a raportat pentru primul trimestru un profit net de 5,9 milioane de lei, mai mare cu 18% fata de aceeasi perioada din 2017, in timp ce veniturile au urcat cu 21% la 33,9 mil. lei. Raportarea a fost facuta marti seara…

- Michelin estimeaza ca avansul vanzarilor de anvelope va continua si in acest an, cu cel putin 5%, iar pe masu­ra ce romanii cumpara masini mai noi, si producatorii din domeniu vor livra local pneuri mai mari, urmarind trendul din piata. „Anvelopele mai mari de 17 inchi continua sa…

- "Peste noua miliarde de euro s-au strans in conturile fondurilor de pensii private obligatorii din Romania. Peste 60% din aceste sume finanțeaza deficitul bugetar sau datoria publica deoarece sunt investite in obligațiuni emise de statul roman, iar 20% din aceste sume asigura lichiditatea pieței de…

- Compania de transport si logistica Transport Trade Services (TTS), controlata de antreprenorul roman Mircea Mihailescu, a rascumparat 10% din actiunile de la IFC, divizia de investitii a Bancii Mondiale. „In martie, TTS a incheiat cu succes cea de-a treia operatiune incheiata cu IFC. In…

- Compania americana Viavi Solutions, un furnizor de software si servicii pentru testarea, analizarea si cresterea calitatii retelelor de telecomunicatii cu afaceri anuale de aproximativ un miliard de dolari, are in plan sa ajunga intr-un an de zile la centrul de excelenta in cercetare si dezvoltare…

- Businessul Secom, infiintat in urma cu 27 de ani, specializat in importul si distributia de suplimente alimentare, a deschis un magazin in Arad pe o suprafata de 60 mp, dupa o investitie de 40.000 de euro, si ajunge astfel la 13 magazine proprii la nivel national, in zece dintre cele mai mari orase…

- In 2017, volumul investitiilor pe piata imobiliara a fost de aproximativ 1 miliard de euro, iar majoritatea tranzactiilor (in jur de 400 milioane de euro) s-au inregistrat in Bucuresti, potrivit ultimului raport de piata realizat de Savills, legat de investitiile imobiliare in Europa.

- ♦ Sectorul bancar este slab reprezentat la bursa de la Bucuresti cu doar doua actiuni bancare tranzactionate din top 10 cele mai mari banci din Romania ♦ Cu rezultatele pe 2017, actiunile BRD si ale Bancii Transilvania au ajuns cele mai ieftine actiuni bancare din Europa prin prisma indicatorului PER…