Stiri pe aceeasi tema

- Raiffeisen Bank, a cincea cea mai mare banca din Romania, a inregistrat in 2020 un profit net de 644 milioane lei, in scadere cu 17% fata de 2019, in timp ce veniturile nete din dobanzi au scazut cu 1%, la 1,7 miliarde lei, anunța news.ro. Banca a aprobat noi imprumuturi de 2,9 miliarde euro…

- EximBank a emis o garanție in valoare de 3,1 milioane de euro, in cadrul programului guvernamental de susținere a companiilor mari, pentru RAAL Bistrița, producator de sisteme de racire local și unul dintre principalii exportatori romani, garanție care acopera 88,8% dintr-un credit acordat companiei.…

- BRD Groupe Societe Generale a acordat industriei HoReCa din Romania finantari noi in valoare de peste 130 milioane de lei, atat in cadrul programului IMM Invest, cat si din surse proprii, informeaza grupul printr-un comunicat remis marti AGERPRES. Cel mai recent proiect este reprezentat…

- MedLife, liderul pieței de servicii medicale private din Romania, a incheiat anul 2020 cu o cifra de afaceri de 1,214 miliarde lei (251 milioane euro), inregistrand astfel o creștere de 25,5% fața de 2019. Dezvoltarea rețelei de laboratoare COVID-19 a reprezentat una dintre realizarile importante la…

- Specialistii in securitate informatica de la Bitdefender avertizeaza asupra unei noi campanii de e-mail-uri frauduloase care pretind a fi trimise din partea unor banci cunoscute pe piata locala, precum Banca Transilvania, BCR, CEC Bank, ING, Raiffeisen Bank si UniCredit Bank, cu scopul de a-i convinge…

- O noua campanie de e-mail-uri frauduloase este activa in Romania, avertizeaza compania de securitate informatica Bitdefender. E-mailurile pretind a fi trimise din partea unor banci cunoscute pe piata locala, precum Banca Transilvania, BCR, CEC Bank, ING, Raiffeisen Bank si UniCredit Bank, cu scopul…

- Bitdefender avertizeaza asupra unei noi campanii de email-uri frauduloase care pretind a fi trimise din partea unor banci cunoscute pe piata locala, precum Banca Transilvania, BCR, CEC Bank, ING, Raiffeisen Bank si UniCredit Bank.

- Specialiștii în securitate informatica de la Bitdefender au semnalat apariția unei noi campanii de e-mail-uri frauduloase care pretind a fi trimise din partea unor banci cunoscute, cu scopul de a-i convinge pe oameni sa acceseze linkuri sau sa descarce fișiere periculoase care îi pot lasa…