Stiri pe aceeasi tema

- 20 de cadre medicale din Republica Moldova vor veni la spitalul de la Lețcani, județul Iași, pentru a ajuta Romania in tratarea pacienților cu Covid-19. In prezent, la spitalul de la Lețcani sunt internați 41 de pacienți, dintre care 11 la ATI, scrie presa din Romania .

- Numarul pacienților cu COVID-19 aflați la terapie intensiva a depașit astazi, 14 octombrie, pragul de 1.700, acesta fiind cel mai ridicat numar de internari la ATI de la inceputul pandemiei. In aceste condiții, Grupul de Comunicare Strategica anunța ca la nivel național nu mai exista niciun pat de ATI…

- Pentru a doua zi la rand, la nivel național nu exista in acest moment niciun pat de Terapie Intensiva disponibil pentru pacienții infectați cu COVID, a anunțat miercuri, 13 octombrie, Grupul de Comunicare Strategica.GCS anunța ca, potrivit datelor existente in aplicația alerte.ms, la nivel național…

- Un medic de la Spitalul Colentina din Capitala atrage atenția asupra pacienților ajunși in stare grava in unitațile medicale, care s-au gandit ca devin „cobai” și nu s-au vaccinat impotriva Covid-19. „Ma gandesc la toți cei ce sunt acum in ATI la noi. Familiile lor cauta tot felul de „pile”, ne suna…

- Deși numarul pacienților vaccinați care au decedat in urma infecției cu SARS-CoV-2 este unul semnificativ mai mic decat al celor nevaccinați, ingrijorarile privind eficacitatea vaccinurilor impotriva COVID-19 continua sa existe. Medicul pediatru Mihai Craiu arata insa, la Libertatea, care sunt factorii…

- Autoritațile anunța ca marți nu mai sunt locuri libere in secțiile ATI COVID din spitalele din Romania. Potrivit statisticilor, marți, in Romania sunt 1.453 de paturi de ATI destinate pacienților COVID-19. In București sunt avizate de DSP 313 paturi pentru pacienții bolnavi de COVID-19 in stare grava.…

- Romania a inregistrat, in ultimele 24 de ore, un numar de 8.682 de cazuri noi de COVID-19, fiind efectuate 46.075 de teste. 150 de persoane infectate cu virusul și-au pierdut viața, in timp ce numarul pacienților internați la terapie intensiva a crescut cu 28, ajungand la 1.440. Numarul cazurilor noi…

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat vineri, 24 septembrie, ca la nivel național sunt 23 de paturi ATI libere pentru pacienții infectați cu COVID, in crestere cu doua paturi fata de ziua precedenta . Capitala mai are doar 2 paturi libere la ATI pentru pacientii COVID. Grupul de Comunicare Strategica…