- Certificatul COVID-19 este valabil la intrarea in tara doar cu doza booster, daca au trecut mai mult de noua luni de la schema de vaccinare cu doua doze. Certificatul este valabil si cu un test PCR negativ sau cu dovada trecerii prin boala, a decis astazi Guvernul, aliniindu-se astfel la reglementarile…

- Un numar de 17.067 de persoane s-au vaccinat anti-Covid in total in ultimele 24 de ore, in contextul in care tot vineri au fost raportate 19.649 de cazuri noi de coronavirus. Din numarul total al vaccinarilor, doar 3.815 au primit prima doza de ser anti-Covid. Un numar de 2.064 de persoane au primit…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a intrat in carantina pentru ca s-a recent cu Lucian Romașcanu, ministrul Culturii, care joi a anunțat ca este infectat cu virusul SARS-CoV-2, a transmis Antena3.

- Procentul adultilor din Germania care au primit o doza booster de vaccin anti-COVID-19 a ajuns la 47,6%, conform datelor publicate miercuri de Institutul Robert Koch (RKI), relateaza agenția dpa, citata de Agerpres. Pâna în prezent, au fost administrate aproape 33,4 milioane de doze…

- Noua masura pentru certificatul verde in Italia: Valabilitate doar 6 luni, norma anunțata și de șeful DSU, Raed Arafat Noua masura pentru certificatul verde in Italia: Valabilitate doar 6 luni, norma anunțata și de șeful DSU, Raed Arafat Incepand cu data de 10 ianuarie, Italia reduce termenul pentru…

- Rasturnare de situație in ceea ce privește certificatul COVID. Accesul la locul de munca nu va fi condiționat de acesta, iar documentul ar putea deveni opțional. Decizia a fost luata intr-o intalnire a liderilor coaliției cu președintele Klaus Iohannis, la Palatul Cotroceni, potrivit surselor Antena3.…

- „Certificatul covid, noi am venit cu un proiect de lege in Parlament pentru a fi dezbatut. Nu a trecut de Senat, am așteptat un alt proiect de lege, ni s-a spus ca vine și inca il așteptam. Noi susținem orice proiect de certificat covid care sa duca la gestionarea pandemiei.Astazi avem 70% in Parlament.…