Medicul Radu Ţincu: „Va trebui încet, încet să ne îndreptăm spre ridicarea tuturor restricţiilor” Radu Țincu, medic primar ATI la Spitalul Floreasca din București, a anuntat, vineri, la Antena 3 , ca Romania reușește sa ajunga la un grad de imunitate colectiva de peste 75-80%, daca adunam cei care s-au imbolnavit in valul 4 și valul 5 și cei vaccinați. In acest context, medicul spune ca Romania va trebui sa iasa curand din starea de alerta, iar restrictiile sa fie ridicate. „Avem un grad de imunitate colectiva cred ca suficient de bun. Daca cumulam cei care s-au imbolnavit in valul 4 și valul 5 și cu cei vaccinați, chiar și Romania reușește sa ajunga la un grad de imunitate colectiva de peste… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

