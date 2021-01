Medicul Octavian Jurma: În trei luni 60% din cazurile de COVID din Bucureşti vor fi cu noua tulpină Medicul epidemiolog si cercetatorul Octavian Jurma sustine ca noua tulpina COVID o „putem numi tehnic o noua pandemie de coronavirus”, care vine peste vechea pandemie. Octavian Jurma estimeaza ca 60% din cazurile de COVID din Bucuresti vor fi cu noua tulpina COVID, pana in luna martie. „Ce trebuie sa facem este sa reducem numarul de infectari cu orice pret”, a declarat Octavian Jurma la Digi24. Medicul a dat ca exemplu Israelul, care a decis sa suspende toate zborurile internationale de pasageri pentru a evita importul noilor tulpini de COVID. Octavian Jurma a mai spus ca cel putin o saptamana… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

