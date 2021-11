Medicul nutritionist, Mihaela Bilic: A inceput Postul Craciunului. Ce greseli trebuie evitate in alimentatie

Medicul nutritionist Mihaela Bilic a postat pe pagina sa de Facebook un mesaj prin care atrage atentia ca in timpul Postului Craciunului trebuie evitate mai multe greseli in alimentatie. "A inceput Postul Craciunului, haideti sa vedem care sunt beneficiile acestui tip de alimentatie. ldquo;Post" inseamna sa renunti la mancare pentru o perioada de timp, din motive diferite si cu reguli diverse: postul terapeutic, postul detox, postul religios etc. Vazut ca o pauza de la placerile vietii ...