Stiri pe aceeasi tema

- Valeriu Zgonea, fost președinte al Camerei Deputaților, a fost condamnat luni de Tribunalul București, in prima instanța, la 3 ani de inchisoare cu executare. Procurorul de ședința al Direcției Naționale Anticorupție a cerut, in urma cu doua saptamani, o pedeapsa cu inchisoarea pentru Valeriu Zgonea,…

- Medicul Mircea Beuran da astazi primele explicației in fața anchetatorilor despre tragedia care a avut loc in luna decembrie, cand o femeie a murit dupa ce a luat foc pe masa de operație. La fel și in cazul barbatului care a fost victima unui incident similar in luna martie 2019. Acesta a supraviețuit,…

- Au loc anchete la Spitalul Floreasca dupa incidentul deosebit de grav in care o pacienta a luat foc in timpul unei intervenții chirurgicale. Ministerul Sanatatii Horatiu Moldovan a anunțat inca de vineri ca au fost deja facute primele verificari la Spitalul Floreasca, iar saptamana viitoare Corpul de…

- Secretarii de stat și subsecretarii de stat vor avea dreptul la decontarea a cate 4 drumuri drumuri dus-intors lunar, intre municipiul București și localitatea de domiciliu, potrivit unui proiect de lege care a primit, marți, raport favorabil in Comisia Juridica a Camerei Deputaților, for decizional.…

- Contestația formulata de Liviu Dragnea, in calitate de intervenient, privind conducerea PSD stabilita la Congresul din 29 iunie, a fost respinsa, marți, de judecatorii de la Curtea de Apel București, decizia fiind una definitiva. Tribunalul Bucuresti a admis cererea PSD, a incuviintat modificarile de…

- Tribunalul Bucuresti a decis, luni, ca persoanele condamnate in dosarul Colectiv sa plateasca, in solidar cu Primaria Sector 4 si ISU Bucuresti-Ilfov, daune morale si materiale de peste 50 de milioane de euro catre victimele incendiului din octombrie 2015. Astfel, s-au admis actiunile civile si inculpatii…

- Tribunalul București a pronunțat, luni, primele condamnari in dosarul Colectiv. Astfel, Cristian Popescu Piedone a fost condamnat la 8 ani și 6 luni de inchisoare, iar cei trei patroni ai clubului Colectiv la 11 ani și 8 luni fiecare. Pedepse spre maximum au primit și cei doi pompieri care au verificat…

- Fostul sef al Directiei de Protectie Interna din Ministerul de Interne Gelu Oltean a fost arestat preventiv, duminica seara, intr-un dosar instrumentat de procurorii DIICOT Brasov pentru acuzația de complicitate la trafic de droguri de mare risc. Decizia Tribunalului Brașov poate fi atacata in 48 de…