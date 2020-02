Stiri pe aceeasi tema

- Candidatul USR la Primaria Timisoara, Dominic Fritz, a sanctionat taios ultimul autoelogiu al primarului Nicolae Robu, referitor la „dezvoltarea” transportului in comun. Precum in cazul salubrizarii de anul trecut, Robu se lauda acum cu ameliorarea unei probleme create tot de el, spune Fritz, dupa ce…

- "Un moment important, in acest an: se ruineaza un vis, cel al autostrazii. De spitalul regional nu mai vorbesc. In 2015 am semnat cu ministrul Ioan Rus Masterplanul de Transport si nu s-a facut nimic. Nu era nevoie de o lege, exista cadrul legal din 2015", a spus Victor Ponta. "Ar trebui un pact politic…

- Victor Ponta si Pro Romania au pornit o campanie electorala pentru o sesiune despre care chiar liderul spune ca nu stie cand sau cum va avea loc. Vorbim despre alegerile locale, unde filiala Timis are deja o lista cu 18 posibili primari, prezentata oficial chiar de Ponta, dar de pe care lipseste chiar…

- Pro Romania Timiș se pregatește intens pentru alegerile locale care vor avea loc in acest an. Astfel, astazi, Victor Ponta, președintele partidului, a anunțat, la Timișoara, in cadrul unei conferințe de presa, numele persoanelor care vor candida din partea partidului pentru funcția de primar in 18 localitați…

- Candidatul USR pentru Primaria Timișoara, Samuel Dominic Fritz, il acuza pe primarul Nicolae Robu, care s-a laudat cu calitatea aerului din oraș, ca folosește date de la stații de monitorizare care nu analizeaza cei mai periculoși poluatori pentru ca au tehnologie invechita. ”Primarul Robu (candidatul…

- Candidatul USR la Primaria Timisoara, Dominic Samuel Fritz, afirma ca Guvernul PNL nu da bani pentru proiectul Timisoara Capitala Culturala Europeana, fiindca la nivelul executivului, se stie ca primarul Nicolae Robu n-a facut nimic in ultimii trei ani in acest sens. Afirmatia USR-istului vine dupa…

- Candidatul USR la Primaria Timisoara, Dominic Samuel Fritz, dezminte zvonurile potrivit carora PNL si USR vor avea un candidat comun la primarie. El aminteste faptul ca primarul Nicolae Robu a fost candidat al PSD-PNL, fiind un om al vechiului sistem. The post Dominic Fritz reaminteste: Nicolae Robu…

- Candidatul USR la Primaria Timișoara, Dominic Samuel Fritz, a reacționat, astazi, pe Facebook, la informația lansata in spațiul public ca, in urma discuțiilor dintre Ludovic Orban și Dan Barna, ar urma sa fie susținut pentru inca un mandat, Nicolae Robu. In realitate, discuția celor doi președinți de…