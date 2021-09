Medicul infecționist Adelina Marinescu a fost premiata, joi, in cadrul evenimentului Gala Recunoștinței Medicale, care a avut loc la Savarșin. Organizat de Alianța Vestului pentru Sanatate Publica, din care fac parte DSP Timiș, DSP Arad și DSP Hunedoara, in parteneriat cu Casa Regala a Romaniei, evenimentul a reunit zeci de lucratori din sanatate, care s-au […] Articolul Medicul Adelina Marinescu de la ”Victor Babeș”, premiat in cadrul Galei Recunoștinței Medicale de la Savarșin. Ce rol cheie a avut de la inceputul pandemiei a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .