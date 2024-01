Stiri pe aceeasi tema

- Managerul Spitalului de Boli Infectioase "Sf. Parascheva" din Iasi, dr. Florin Rosu, a declarat ca unitatea medicala se confrunta in continuare cu un numar tot mai crescut de infectii respiratorii, mentionand totodata ca a aparut primul caz de coinfectie de gripa si COVID-19.

- Polițistul anticorupție Catalin Țibulca a fost prins in timp ce lua mita patru miei și 20 de litri de vin de la un dezvoltator imobiliar. Fiul acestuia este cunoscutul prezentator radio Radu Țibulca. Catalin Țibulca a fost trimis in judecata, in luna decembrie a anului trecut, potrivit 7iasi.ro. In…

- O echipa de medici americani raporteaza ceea ce pare a fi primul caz pediatric de paralizie bilaterala a corzilor vocale dupa infectia cu SARS-CoV-2, virusul care provoaca boala Covid-19, informeaza news.ro. Pacienta, o tanara americanca de 15 ani, s-a prezentat la departamentul de urgenta al Spitalului…

- Nu-i de gluma cu consumul de pește. Managerul Spitalului de Boli Infectioase „Sf. Parascheva” Iasi, dr. Florin Rosu , indeamna la prudența in cazul consumului anumitor tipuri de peste sau a conservelor. Exista riscul unor toxiinfectii. Indemnul vine in contextul in care postul Craciunului este caracterizat…

- Un politist local din comuna Dumbravita de langa Timisoara a fost prins baut si drogat la volan, dupa ce a fost implicat intr-un accident, joi, in fata Spitalului de Boli Infectioase din Timisoara. Potrivit IPJ Timis, barbatul de 53 de ani a condus un autoturism pe strada Gheorghe Adam, iar la un moment…

- Managerul Spitalului de Boli Infectioase "Sf. Parascheva" Iasi, Florin Rosu, afirma ca postul nu este doar o dieta alimentara, ci trebuie sa fie o stare de spirit, de rugaciune si meditatie in care trebuie sa fim mai buni si mai empatici.