- Studiul publicat de revista Annals of Internal Medicine arata ca, dupa prelevarea unei mostre oculare la trei zile dupa internarea unui pacient testat pozitiv la spitalul Spallanzani la sfarsitul lunii ianuarie, care suferea de conjunctivita bilaterala, cercetatorii institutului au reusit sa detecteze…

- "Nu traim ultima faza a pandemiei. Suntem inca la inceput", a spus Angela Merkel in camera inferioara a parlamentului, Bundestag. "Am castigat timp", a mai spus cancelarul, adaugand ca situatia actuala a fost folosita pentru a intari sistemul de sanatate din Germania. Numarul cazurilor de…

- Numarul contaminarilor cu noul coronavirus in Germania a crescut la 148.046 si 5.094 de morti, a anuntat joi Institutul de boli infectioase Robert Koch. Este vorba despre 2.352 de contaminari noi - un bilant zilnic in crestere a treia zii consecutiv - si despre 215 decese noi in 24 de ore,…

- La aceasta rata de 88% a deceselor celor conectati la ventilatoare se adauga o statistica mai dramatica publicata in Jurnalul Asociatiei Medicale Americane. La persoanele de peste 65 de ani puse sub ventilatie rata deceselor este de 97%. Potrivit studiului, aproximativ 12% dintre pacientii…

- Institutul Robert Koch, agentia guvernului federal german responsabila cu controlul si prevenirea bolilor a dat publicitatii ultimul bilant al imbolnavirilor cu COVID-19. La nivelul intregii tari s-au consemnat 4.133 noi cazuri de infectare, ducand astfel la un numar total de 117.658 de persoane…

- Cancelarul german, Angela Merkel considera pandemia de coronavirus drept cea mai mare provocare pentru Germania, dupa Al Doilea Razboi Mondial."De la reunificarea germana, nu, de la al doilea Razboi Mondial, nu a existat o provocare pentru țara noastra care sa depinda atat de mult de solidaritatea noastra",…

- Cancelarul german Angela Merkel s-a declarat pregatit, miercuri, sa revina asupra regulei sacrosancte a unui deficit public zero in Germania, in infruntarea epidemiei noului coronavirus, relateaza AFP. ”Este vorba despre o situatie extraordinara, vom face ceea ce este necesat (...), o vom face pentru…