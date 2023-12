Societatea Nationala de Medicina Familiei/Medicina Generala (SNMF) solicita Guvernului, Ministerului de Finante, CNAS sa remedieze “urgent” problema restantelor la platile catre furnizorii din asistenta medicala primara aflati in relatie contractuala cu casele de asigurari de sanatate. Potrivit unui comunicat al SNMF transmis, ieri, AGERPRES, in lipsa unor astfel de masuri, fiecare cabinet de medicina de familie va fi nevoit sa solicite in instanta plata creantelor restante impreuna cu dobanzi penalizatoare calculate conform prevederilor legale in vigoare. Sumele restante datorate de catre Casele…