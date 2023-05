Stiri pe aceeasi tema

- Europarlamentarul Nicu Ștefanuța (Greens / EFA) transmite ca propunerea cancelarului austriac Karl Nehammer de a construi ziduri la granițele UE nu trece testul Parlamentului European (PE) și cade odata cu prima schema de buget UE 2024.

- ​​Parlamentul European a votat joi, 30 martie, o lege potrivit careia angajații țarilor din UE vor avea dreptul sa primeasca informații complete despre nivelurile de salarizare, iar firmele vor trebui sa ia masuri daca diferența de remunerare intre femei și barbați trece de 5%, a informat biroul de…

- Doar 46% dintre romani mai cred ca apartenența Romaniei la Uniunea Europeana este un lucru bun, fața de 62% media europeana, se arata in cea de-a noua ediție a eurobarometrului realizat de Parlamentul European. Potrivit documentului, momentul de cotitura al increderii romanilor in UE a fost pandemia…

- La Iași, a fost lansata, campania de strangere de semnaturi pentru petitia intitulata ‘Romania merita in Schengen”. Inițiatorul acțiunii, europarlamentarul Eugen TOMAC, a precizat ca ataca la Curtea de Justiție a Uniunii Europene hotararea din Decembrie, anul trecut, și a adaugat ca, in acest moment,…

- Deputatul european Siegfried Mureșan (PPE / PNL) a facut un anunț important cu puțin timp in urma. „Tocmai am adoptat, in cadrul Adunarii Parlamentare «Euronest» de la Chișinau, o rezoluție prin care cerem Comisiei Europene și Consiliului UE sa faca demersurile necesare pentru inceperea negocierilor…

- Europarlamentarul liberal Sigfried Muresan a declarat ca niciodata nu i s-a oferit spaga, iar daca acest lucru s-ar intampla, ar sesiza autoritatile competente. In legatura cu scandalul de coruptie din Parlamentul European, Muresan a mentionat "oile negre" din cadrul acestei institutii. Sigfried Muresan…

- Europarlamentarii au votat, marți, in urma unor dispute intense in plenul Parlamentului European, noul regulament european care interzice motoarele termice incepand cu 2035. Cele mai dure critici au fost aduse de europarlamentarii PPE, care au acuzat Comisia Europeana a prin interzicerea motoareleor…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat joi la Bruxelles, in plenul Parlamentului European, ca apararea teritoriului ucrainean impotriva invaziei ruse reprezinta de asemenea si apararea Europei, relateaza AFP.Ne aparam impotriva celei mai antieuropene forte din lumea moderna, a declarat…