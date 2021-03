Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Comisiei ATI din Ministerul Sanatații, prof.dr. Dorel Sandesc, anunța ca medicii vor demisiona in bloc daca li se va taia salariul și se vor organiza in societate care va acorda servicii de...

- Presedintele Comisiei de ATI, Dorel Sandesc, anunta ca, in cazul in care veniturile medicilor vor fi reduse, specialistii din domeniul terapiei intensive vor demisiona in bloc. ”E incalificabil ca, in cea mai mare criza sanitara din istoria moderna, clasa politica sa isi permita sa atenteze la veniturile…

- Presedintele Comisiei de ATI din Ministerul Sanatatii, Dorel Sandesc, anunta ca, in cazul in care veniturile medicilor vor fi reduse, specialistii din domeniul terapiei intensive vor demisiona in bloc. Intr-o postare pe Facebook, Dorel Sandesc apreciaza drept incalificabil ca in plina criza sanitara…

- Presedintele Comisiei de ATI din Ministerul Sanatatii anunta ca, in cazul in care veniturile medicilor vor fi reduse, specialistii din domeniul terapiei intensive vor demisiona in bloc si se vor constitui in grup sau societate liberala, care va oferi servicii spitalelor, considerand incalificabil…

- Exista o multitudine de cauze care pot duce la declanșarea unui incendiu intr-un spital, iar in orice incinta medicala in care se administreaza oxigen cu scop terapeutic pot aparea condiții propice declanșarii unui incendiu, chiar și de la o simpla scanteie, arata medicii ATI, intr-o scrisoare semnata…

- Executivul a aprobat in sedinta de astazi, 15 ianuarie, un proiect de ordonanta de urgenta privind acoperirea costurilor necesare operationalizarii centrelor de vaccinare anti-COVID, precum si pentru recrutarea si plata personalului implicat in procesul de vaccinare. Potrivit OUG, cheltuielile pentru…

- Vlad Voiculescu, ministrul Sanatații, a anunțat, vineri, ca redeschiderea școlilor din 8 februarie vine la pachet cu o serie de reguli care trebuie respectate atat de profesori, cat și de elevi. De asemenea, revenirea la cursuri este decisa de numarul de cazuri.„Președintele a anunțat ieri ca de pe…

- In Spitalul Gaesti, unde managerul Laurentiu Belusica a anuntat ca vaccineaza pe oricine doreste, au fost imunizate doar cadre medicale, anunța Ministerul Sanatații. Persoanele imunizate anti COVID-19 in cadrul unitații sanitare din Gaești fac parte numai din cadrul personalului medical.…