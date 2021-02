Stiri pe aceeasi tema

- Specialiștii Administrației Bazinale de Apa Someș-Tisa au venit cu rezultatele finale ale probelor de apa prelevate din acumularea Tarnița, dupa ce mai multi saci cu medicamente au fost gasiti abandonati, marti, in zona lacului.

- Specialiștii Administrației Bazinale de Apa Someș-Tisa au efectuat analize parțiale ale probelor de apa prelevate din acumularea Tarnița, dupa ce mai multi saci cu medicamente au fost gasiti abandonati, marti, in zona lacului.

- Razvan Prisada, vicepreședintele Colegiului Farmaciștilor, a explicat la Digi24 ca medicamentele returnate de pacienți, nefolosite, sunt deșeuri foarte periculoase și trebuie tratate ca atare. In niciun caz nu trebuie aruncate in apele din circuitul potabil, așa cum s-a intamplat la Tarnița. Problemele…

- Compania de Apa Someș susține ca medicamentele aruncate in Tarnița nu au afectat calitatea apei.In 23 februarie, in lacul Tarnița și pe mal au fost gasite baxuri cu medicamente aruncate. ”Atat medicamentele de pe maluri cat și cantitatea mica ajunsa in apa erau in blistere, ambalajul original din…

- Situație ingrijoratoare in județul Cluj dupa ce pe malul lacului Tarnița au fost gasite zeci de cutii cu medicamente expirate. Aprovizionarea orașului Cluj cu apa a fost imediat oprita iar in cauza a fost deschis un dosar penal pentru infectarea apei.

- Rocsana Contraș, șeful Serviciului Salvamont Cluj departament Arii Protejate, a sesizat Știri de Cluj in privința unei poluari cu deșeuri farmaceutice depistata pe lacul Tarnița. Aceasta a facut un control in zona și a depistat acest caz extrem de grav. Medicamentele au fost aruncate cu baxurile,…

