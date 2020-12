Stiri pe aceeasi tema

- Vaccinul impotriva COVID dezvoltat de Pfizer și BioNTech va putea primi autorizarea in UE pana la finalul anului, in vreme ce serul celor de la Moderna va putea primi unda verde la inceputul lui 2021, ceea ce inseamna ca debutul campaniei de vaccinare in statele membre va avea loc cel mai devreme in…

- Rata de infectare cu COVID-19 a ajuns în județul Cluj la 5,33 cazuri la o mie de locuitori. Pâna în prezent, în județ a fost înregistrat un numar total de infectari de 11018. S-au efectuat 2.416 de teste în…

- Curtea de Apel Oradea a informat astazi ca sapte persoane au fost confirmate pozitiv in urma testarii pentru Covid-19 in ultimele saptamani, scrie agerpres . Potrivit comunicatului Biroului de informare al institutiei, pentru fiecare dintre cele sapte persoane s-a efectuat ancheta epidemiologica de…

- Alba coboara pe Locul IV, in topul național al incidenței, fiind depașit astazi, 4 noiembrie 2020, de județele Salaj cu 5.50, Cluj cu 5.04 și Timiș cu 5.04 infectari la 1000 de locuitori, fața de 4.62 cat inregistreaza județul nostru. Județele in care coeficientul infectarilor cumulate la 14 zile,…

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta a decis, luni seara, impunerea masurilor speciale de carantina, in municipiul Constanța, dupa ce rata de incidenta cumulata a ajuns la 3,5/1.000 locuitori, informeaza Prefectura Judetului.

- Liderul PSD Marcel Ciolacu a declarat, luni, la TVR 1, ca aleșii locali social-democrații au reclamat faptul ca la spitalele județene nu sunt suficiente medicamente pentru tratarea pacienților bolnavi de COVID-19.Citește și: PSD vede posibila intrarea la guvernare (surse) „Azi am avut…

- Naționala Romaniei va avea joi unul dintre cele mai importante meciuri din ultimii ani. De la ora 21:45, la Reykjavik, va infrunta naționala Islandei intr-un meci baraj pentru Euro 2020 (competiție care și-a pastrat numele deși a fost mutata in 2021, din cauza pandemiei de coronavirus). Inainte de plecarea…

- Romania a inregistrat un numar record de pacienti COVID-19 la Terapie Intensiva, iar pentru a patra zi consecutiva s-a depasit pragul de 2.000 de cazuri noi. In acest context, managerul Institutului Victor Babes, Emilian Imbri, considera ca numarul de cazuri va creste in perioada urmatoare, transmite…