Medic veterinar, anchetat penal pentru exportarea ilegală a 25 de câini Polițiștii Biroului pentru Protecția Animalelor din Hunedoara au deschis dosar penal pentru infracțiuni de fals in inscrisuri sub semnatura privata. Un medic veterinar a consemnat in evidențele unui centru de colectare carnasiere din județul Hunedoara faptul ca 25 de caini exportați au fost ținuți intr-un adapostul din Curtea de Argeș, fapt descoperit ca fiind fals. […] Articolul Medic veterinar, anchetat penal pentru exportarea ilegala a 25 de caini a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

