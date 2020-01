Decesele s-au produs in 2017 si 2018. Cazul ar putea ridica problema reglementarii acestor sedari, intr-o tara in care eutanasia - legalizata din 2002 - este strict incadrata.



Ancheta judiciara a fost deschisa in urma unui denunt din partea centrului CHR de Huy, in apropiere de Liege, unde a lucrat medicul, care de atunci a fost demis, a declarat avocatul sau Renaud Molders-Pierre, confirmand informatiile aparute in ziarul Le Soir.



Acuzatiile de omor au fost pronuntate in doua etape - la inceputul anului 2019 pentru patru cazuri raportate de spital, apoi in decembrie pentru…