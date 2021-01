Medic român în Suedia: Am ajuns să invidiez România/ Țara nordică pare că dă greș în campania de vaccinare Suedia este una dintre țarile in care, deși pandemia de coronavirus face ravagii, nu se ia nicio masura stricta de protecție sanitara. In numai 24 de ore, aceasta țara a inregistrat un varf al deceselor cauzate de Covid-19. De asemenea, intr-o singura zi, aici au fost anunțate peste 6.500 de infectari cu noul coronavirus, la o populatie de 10 milioane de locuitori. In acelasi timp, rata mortalitatii este cea mai mare dintre tarile nordice, ca numar de raportat la intreaga populatie, 351 in numai 24 de ore si 10.000 in total. Suedia nu are restrictii majore, in continuare, insa autoritatile de… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

