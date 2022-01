Medic: Pacientul COVID din valul 5 are simptome minore, rar de intensitate medie/ A crescut cererea de testare PCR la domiciliu

Stiri pe aceeasi tema

- Doua simptome neobișnuite ale coronavirusului Omicron au fost identificate la pacienți: ochi roșii sau conjunctivita și caderea parului.Potrivit medicilor, Omicron ataca enzima de conversie a angiotensinei 2, ACE2, care se gasește in parți ale ochilor, cum ar fi retina și celulele care captușesc albul…

- Profesorul Razvan Chereches afirma, luni seara, ca varianta Omicron va produce un dezastru in Romania, intrucat populatia este neprotejata. ”Chiar daca pare ca are simptome mai usoare decat Delta, la rata aceasta de crestere nu va conta si efectul asupra sistemului de sanatate ar putea fi devastator”,…

- Cei doi romani confirmați cu varianta Omicron a coronavirusului se simt bine. Sunt acasa, izolați. Specialiștii avertizeaza ca trebuie limitata cat mai mult raspandirea acestei tulpini, pana cand avem date mai consistente despre Omicron.

Specialiștii AVERTIZEAZA: VALUL 5 va lovi Romania in februarie. Doza a treia crește nivelul anticorpilor pana la 99% Boosterul crește de peste 10 ori numarul de anticorpi protectivi fața…

- 10/mie cea mai mare incidența la jumatatea lunii noiembrie. Toate orașele sub 7/mie Imunitatea dobandita prin vaccin alaturi de imunitatea Post-ul DAMBOVIȚA: Valul patru scade in intensitate. Doar 12 localitați mai inregistreaza incidențe Covid-19 de peste 7/mie apare prima data in Gazeta Dambovitei…

- La Spitalul Universitar din Capitala toate secțiile sunt pline. Pe mana doctorilor de aici ajung bolnavi cu diferite afecțiuni medicale, iar mai bine de jumatate dintre ei sunt infectați cu SARS-CoV-2. In secția de Gastroenterologie, doctorița Alina Tomescu și echipa ei pregatesc sala pentru o endoscopie.,,O…

- In aceasta perioada dificila, cand Directiile de Sanatate Publica sunt covarsite de solicitarile de testare Covid si multi oameni ajung sa astepte zile intregi sa fie testati PCR, German Diagnose vine in sprijinul tuturor prin posibilitatea testarii imediate, fara programare. „Foarte mulți oameni vin…