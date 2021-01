Stiri pe aceeasi tema

- Un medic de la spitalul Umberto I din Siracuza, vaccinat in urma cu șase zile la Palermo, a primit test pozitiv pentru Covid 19. Conform autoritații sanitare din provincie, medicul a fost una dintre primele persoane care s-au vaccinat in Italia, scrie La Stampa. Acum, autoritațile verifica daca medicul…

- Alexandru Rafila, propus de PSD pentru functia de prim-ministru si reprezentantul Romaniei la Organizatia Mondiala a Sanatatii, a confirmat, joi seara, la Subiectiv, ca este infectat cu COVID-19. “Ma simt bine, sunt in izolare la domiciliu. S-a confirmat infectia si in cazul meu. Asta este situatia.…

- Zece pacienți intubați in Secția Terapie Intensiva de la Spitalul de Urgența Piatra Neamț și-au pierdut viața, sambata seara, intr-un incendiu izbucnit in interiorul secției in care se aflau in total 16 pacienți covid in stare grava. Cifrele au fost confirmate, la 20.41, de ministrul Sanatații, Nelu…

