Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ 1.700 de femei au murit, in cursul anului 2022, in Romania, din cauza cancerului de col uterin, afirma medicul Liana Ples, specialist in obstetrica-ginecologie. Ea explica faptul ca infectia care provoaca aceasta maladie poate fi depistata din timp, insa in numeroase situatii, din cauza…

- Liana Ples, medic de obstetrica-ginecologie la Maternitatea Bucur din Capitala, afirma ca profesionistilor din sanatate le este interzis, in Romania, sa asiste la nasteri care au loc la domiciliile femeilor insarcinate, aceasta explicand riscurile pe care o astfel de decizie le implica, atat in ceea…

- Medicul Mircea Savu de la Institutul Oncologic Bucuresti sustine ca este nevoie de o reforma in sistemul de sanatate in ceea ce priveste pacientii oncologici, el aratand exista cazuri in care spitalele publice trebuie sa asigure tratamente costisitoare unor pacienti care reprezinta ”esecuri medicale”…

- Al Di Meola, celebrul chitarist american care a concertat la București a fost internat seara trecuta, la Spitalul "Bagdasar-Arseni" din Capitala, cu probleme cardiace. Care e starea de sanatate a artistului in prezent și ce spun cadrele medicale.

- Ion Iliescu a fost de urgența la Spitalul Elias din Capitala. Ce ar fi spus medicii despre starea de sanatate a fostului președinte al Romaniei. Cine a fost alaturi de el in aceste clipe tensionate.

- Medicul primar ORL Marian Stamate de la Spitalul Clinic Coltea din Capitala atrage atentia ca la nivelul intregii tari este o criza acuta de medici pediatri si de neonatologi. Acesta spune ca țara este "ușor-ușor condamnata la pieire", Romania fiind premianta in Europa in domeniul mortalitatii infantile.…

- Cum iși face curaj Laura Dinca inainte de a da ochi in ochi cu funcționarii de la banca! Paparazzii celui mai tare site de știri mondene din Romania, SpyNews.ro, au surprins-o pe fosta iubita a lui Cristian Boureanu pe o strada din Capitala, in timp ce se pregatea sa intre intr-o sucursala.

- Hrana deținuților este deseori comparata cu hrana primita in spitale, camine și azile. In ceea ce privește mancarea, deținuții din Romania se bucura de un o masa consistenta, cu meniuri in funcție de starea de sanatate și de religie.