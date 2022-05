Stiri pe aceeasi tema

- TurdaNews informa in cursul zilei de vineri despre faptul ca in padure la Ciurila a fost gasit cadavrul unui barbat aflat in stare de putrefacție Descoperirea macabra a fost facuta de o femeie in... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Un medic dat disparut la finalul lunii aprilie a fost gasit mort intr-o padure din localitatea Ciurila din Cluj. Descoperirea șocanta a fost facuta de o tanara de 26 de ani. Atenție, urmeaza informații care va pot afecta emoțional! Polițiștii au gasit cadavrul in stare de putrefacție, insa fara urme…

- Barbatul gasit vineri in padurea Ciurila este un medic din Mediaș, dat disparut in urma cu doua saptamani. Ancheta este inca in desfașurare, insa polițiștii au gasit asupra victimei un card de sanatate pe numele barbatului disparut.

- Echipa „șepcilor roșii” n-a mai reușit sa plece cu toate cele 3 puncte de la Mediaș dupa duelul cu sibienii. Hermannstadt și „U” Cluj au remizat, scor 0-0, in etapa a patra din play-off-ul Ligii 2. Tehnicianul Universitații considera ca baieții au evoluat mai bine decat in meciul cu Steaua, insa au…

- Situație tensionata intre doi frați din Vrancea, unul dintre aceștia fiind banuit ca s-a „servit” cu 20 de kg de carne de porc din podul casei parintești. Sesizarea a venit de altfel de la celalalt frate, la inceputul lunii ianuarie anul trecut, cand respectivul s-a plans polițiștilor din Ruginești…

- O imagine emotionanta a fost surprinsa astazi la Constanta.Primaria municipiului Constantaa organizat sambata, 12 martie a.c., pe platoul din fata intrarii in sediul Prefecturii , o actiune publica de solidaritate cu Ucraina, in cadrul unei ample initiative de sprijin care are loc in marile orase din…

- Meteorologii au emis, marti, o avertizare cod rosu de vant pentru zona montana din judetele Caras-Severin si Hunedoara, unde rafalele vor depasi 160 de kilometri la ora. Potrivit ANM, in zona montana din judetele Caras-Severin si Hunedoara, se vor semnala intensificari ale vantului care vor…