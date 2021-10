Stiri pe aceeasi tema

- Daca intenționezi sa-ți schimbi telefonul sau vrei sa eviți situația neplacuta de a pierde toate datele deoarece l-ai pierdut, ți-a fost furat, s-a virusat ori l-ai distrus, ar trebui sa faci un backup. In articolul de mai jos iți explicam cum faci backup pentru telefoanele Android și iPhone. Telefonul…

- Medicul pediatru Mihai Craiu susține ca spitalele de pediatrie din Capitala sunt pline de copii infectați cu noul coronavirus. Conform specialistului, medicii au ajuns in situația in care trebuie sa decida cine are prioritate la internare. „Acum este atat de rau, incat noi, la Institut (Institutul Național…

- Vești bune. S-a aflat cand are loc Cyber Monday in 2021. Clienții trebuie sa se pregateasca pentru prețuri excelente. Ofertele din acest an pentru Cyber ​​Monday 2021 urmeaza sa cada pe 29 noiembrie anul acesta. Este inca departe, dar cu siguranța merita sa va pregatiți din timp. Cand are loc Cyber…

- Vești bune pentru bucureșteni! O campanie are de gand sa dezvolte in Capitala un nou ansamblu rezidențial, care va include in jur de 6.000 de locuințe. Compania Impact Contractor & Developer are in plan sa contruiasca apartamentele pe o suprafața de 26 de hectare din zona Prelungirea Ghencea. Cartierul…

- In țara, in perioada 30 august- 17 decembrie se va desfașura Campania Nationala in vederea reducerii incidenței muncii nedeclarate și subdeclarate. Aceasta ii vizeaza pe angajatorii care isi desfasoara activitatea in urmatoarele domenii: construcții, fabricarea produselor de brutarie și a produselor…

- Gabriela Prisacariu și Dani Oțil vor deveni in curand parinți. Vedeta de la Antena 1 a povestit pe contul de socializare, cu ce probleme se confrunta in ultimele luni de sarcina. Gabriela Prisacariu a povestit pe Instastory-uri faptul ca in timpul sarcinii s-a ingrașat 17 kilograme. „Singurul lucru…

- In urma unui nefericit atac cerebral, survenit in seara zilei de 2 august 2021, președintele ASOCIAȚIEI FOȘTILOR DEȚINUȚI POLITICI DIN ROMANIA (AFDPR), Domnul OCTAV BJOZA, zace acum pe un pat din Spitalului Universitar din București, viața sa depinzand de rezistența și lupta propriului organism, de…