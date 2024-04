Toți politicienii și analiștii turuie ca aceste alegeri din 2024 sunt cele mai importante din istorie, dar niciunul nu iese in fața sa zica, franc, de ce atata alerta in interiorul partidelor. Pai, s-o spunem noi, atunci: la cum se vad lucrurile, avem un mare „SOS” in Capitala – niciunul dintre candidați nu merita votul […] The post SOS la „Capitala”! Pierdut candidați pentru București first appeared on Ziarul National .