Stiri pe aceeasi tema

- Pentagonul a refuzat sa comenteze informatiile date publicitatii vineri de autoritatilor din Turcia, potrivit carora Statele Unite vor trimite doua nave de razboi în Marea Neagra saptamâna viitoare, precizând doar ca armata americana trimite în mod obisnuit nave în regiune,…

- Administratia Vladimir Putin a avertizat, vineri, asupra riscurilor izbucnirii unui razboi de amploare in Ucraina, iar, in contextul amplificarii tensiunilor, Statele Unite intentioneaza sa trimita doua nave militare in Marea Neagra, informeaza agentia Associated Press, anunța MEDIAFAX. "Kremlinul…

- Forte armate ruse se pregateau vineri sa efectueze exercitii militare destinate respingerii unui atac cu drone in cadrul unor manevre in apropierea frontierei cu Ucraina, care acuza Moscova de comasarea a mii de militari la frontiera dintre cele doua tari, relateaza France Presse. Potrivit…

- Rusia s-a angajat, marți, in noi exerciții militare in Arctica, o regiune strategica in care și-a sporit prezența in ultimii ani și unde interesele sale se ciocnesc cu cele ale mai multor țari, inclusiv ale Statelor Unite. Noile manevre vor dura „cateva zile”, potrivit Ministerului rus al Apararii.…

- La bordul navei amfibii de desant San Diego din Flota a 5-a a Statelor Unite s-au semnalat zeci de cazuri de infectare cu coronavirus, transmite vineri Reuters.Nava se afla intr-un port din Bahrein, a anuntat flota, a carei misiune este patrularea rutelor maritime din Orientul Mijlociu.

- ​Dupa ce au atacat din plin campania alegerilor electorale din SUA, agențiile ruse de presa și-au axat o noua ținta a dezinformarii: convingerea statelor Americii latine ca vaccinul Sputnik V produs de ruși este mai eficient decât cele produse de competitorii americani de la Pfizer sau Moderna.…

- Presedintele rus Vladimir Putin a sustinut marti o ''normalizare'' a relatiilor ruso-americane in cadrul primei convorbiri telefonice cu omologul sau american Joe Biden de la venirea acestuia la presedintia Statelor Unite ale Americii, a indicat Kremlinul intr-un comunicat, relateaza…

- Șeful Pentagonului, Christopher Miller, a anunțat vineri ca efectivele militare ale Statelor Unite se ridica acum la 2.500 în Afganistan, cât și în Irak, în conformitate cu dorința președintelui Donald Trump de a pune capat ”razboaielor nesfârșite”, relateaza…