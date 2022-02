Mediastandard.ro: Cazul Ucraina. Imaginea Rusiei de victimă nu se potrivește cu planurile imperialiste ale lui Putin ​​Pentru mulți ucraineni, aflați departe de regiunia Donbas, realitatea i-a lovit abia acum, când amenințarea unei invazii ruse s-a accentuat. Îngrijorari exista și-n spațiul UE, mai ales în România: din ce în ce mai mulți români cred ca, daca nu a început, ne pregatim de un razboi cu Rusia - perspectiva înfricoșatoare pentru mulți. Rusia spune ca se afla la granița de est a Ucrainei cu tancuri, soldați și spitale nu pentru ca-și dorește, ci pentru ca este agresata. Însa cum realitatea poate fi înșelatoare - mai ales prin filtrul rus… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

