Stiri pe aceeasi tema

- Și totuși, prezența la urne din Bihor, ușor sub media pe țara, a facut ca Bihorul sa ramana in spatele celorlalte județe din Ardeal, in ceea ce privește votul pro-Iohannis. Semn ca, poate, bihorenii i-au reținut lui Iohannis lipsa totala din județul nostru, in cei 5 ani de mandat. Doar…

- In intervalul 20 noiembrie, ora 18:00-23 noiembrie, ora 10:00, judetele in Cluj, Maramures, Bistrita-Nasaud, Satu Mare, Salaj se vor semnala intensificari ale vantului si precipitatii mixte la munte. In intervalul mentionat indeosebi in Carpatii Orientali vor fi precipitatii mixte, iar in zona montana…

- Ziarul Unirea Din cauza anemiei infecțioase ecvine (SIDA cailor) UE nu ne mai lasa sa exportam cai din judetul Alba Jurnalul Oficial al Uniunii Europene a publicat o decizie prin care este interzis exportul de cai, magari, catari din anumite județe din Romania unde evolueaza anemia infecțioasa ecvina.…

- Pentru efectuarea unor lucrari specifice la reteaua de distributie, compania Delgaz Grid este nevoita sa sisteze temporar alimentarea cu gaze naturale, marti, 15 octombrie, incepand cu ora 10.00 in localitatile Rediu si Breazu, din judeteul Iasi. Reluarea serviciului de distributie a gazelor naturale…

- Administratia Bazinala de Apa Someș-Tisa realizeaza in regim de urgenta lucrari pentru prevenirea si inlaturarea efectelor calamitatilor naturale produse de inundatii in perioada februarie-mai 2019 pe cursurile de apa din județele Bistrița-Nasaud, Maramureș, Salaj, Satu Mare și Cluj. Ioana Diaconescu,…

- Administratia Bazinala de Apa Someș-Tisa (ABA Someș-Tisa) realizeaza in regim de urgenta lucrari pentru prevenirea si inlaturarea efectelor calamitatilor naturale produse de inundatii in perioada februarie-mai 2019 pe cursurile de apa din județele Bistrița-Nasaud, Maramureș, Salaj, Satu Mare și Cluj.…

- Administratia Bazinala de Apa Somes-Tisa realizeaza in regim de urgenta lucrari pentru prevenirea si inlaturarea efectelor calamitatilor naturale produse de inundatii in perioada februarie-mai 2019 pe cursurile de apa din judetele Bistrita-Nasaud, Maramures, Salaj, Satu Mare si Cluj. Ioana Diaconescu,…

- Comunicat_2019-09-11, 47 de percheziții și 21 mandate de aducere in Sibiu, Valcea și Mureș pentru probarea unor infracțiuni de corupție 11 septembrie 2019 Astazi, 11 septembrie 2019, ofițeri de poliție judiciara din 22 de servicii județene ale Directiei Generale Anticoruptie (Sibiu, Mures,…