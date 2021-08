Romfilatelia a pus in circulație, inclusiv prin magazinul sau din Bacau, emisiunea de marci poștale Medalii Olimpice 2020, alcatuita din patru timbre și o colița dantelata. Sportivii romani participanți la Jocurile Olimpice 2020 (desfașurate in perioada 23 iulie-8 august 2021)s-au intors acasa cu patru medalii – una de aur și trei de argint. Sporturile la […] Articolul Medalii olimpice 2020 pe marci poștale apare prima data in Deșteptarea- Ziarul Bacaului .