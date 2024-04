Stiri pe aceeasi tema

- Canotoarea Simona Radis a declarat, luni, la Complexul Sportiv National ''Elisabeta Lipa'' de la Snagov, ca de abia asteapta concureze la Campionatele Europene de la Szeged (Ungaria) pentru a-si testa fortele cu adversarele inaintea Jocurilor Olimpice de la Paris, potrivit Agerpres.

- Gimnastica romaneasca are imn. Se numește „Punctul pe I” și a fost compus de Andrei Paunescu. Sportivii din lotul național și marea campioana Nadia Comaneci l-au cantat. Inainte de Europenele de gimnastica din Italia, componenții loturilor naționale s-au relaxat pentru cateva ore și și-au etalat talentul…

- Agentia Nationala pentru Sport (ANS) a dezvaluit lista sumelor alocate fiecarei federații sportive pentru anul 2024, aratand distribuția bugetelor intr-un an fiscal considerat atipic. Președintele ANS, Elisabeta Lipa, a exprimat nemulțumirea fața de suma primita, subliniind o discrepanța semnificativa…

- Presedinta Agentiei Nationale pentru Sport, Elisabeta Lipa, a afirmat, joi, la sediul COSR, ca jucatoarea de tenis Simona Halep, a carei suspendare pentru doping a fost redusa de TAS de la 4 ani la 9 luni, s-a lasat pe mana echipei conduse de antrenorul Patrick Mouratoglou, care a inselat-o. „Eu de…

- Campionatele Europene de tir in probele de 10 metri aer comprimat și turneul de calificare pentru pugiliști sunt urmatoarele competiții care pot spori delegația Romaniei pentru Paris. Romania are pana acum o delegație de 76 sportivi și spera sa duca la Paris 100 de „tricolori”. Urmatoarele competiții…

- Laura Ilie si Roxana Sidi fac parte din lotul Romaniei care va concura la Campionatele Europene de tir sportiv pentru probele de 10 metri aer comprimat programate la Gyor (Ungaria), intre 26 februarie si 2 martie, cu obiectivul de a prinde unul dintre bilete la Jocurile Olimpice 2024 de la Paris in…

- Presedinta Agentiei Nationale pentru Sport, Elisabeta Lipa, a declarat, miercuri, la Gala Sportului Romanesc 2023, ca de la acest an are asteptari foarte mari de la sportivii romani care vor participa la Jocurile Olimpice de la Paris. "Nu pot sa am asteptari decat la superlativ in 2024, pentru ca…

- Presedinta Agentiei Nationale pentru Sport, Elisabeta Lipa, a declarat, luni, intr-o conferinta de presa, spera ca numarul sportivilor calificati la Jocurile Olimpice de la Paris sa creasca semnificativ pana la startul competitiei supreme, potrivit Agerpres."Speram ca numarul sportivilor calificati…