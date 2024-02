Stiri pe aceeasi tema

- Presedinta Agentiei Nationale pentru Sport, Elisabeta Lipa, a declarat, luni, intr-o conferinta de presa, spera ca numarul sportivilor calificati la Jocurile Olimpice de la Paris sa creasca semnificativ pana la startul competitiei supreme, potrivit Agerpres."Speram ca numarul sportivilor calificati…

- Presedinta Agentiei Nationale pentru Sport (ANS), Elisabeta Lipa, a declarat, pentru AGERPRES, ca rezultatele din acest an au trezit la realitate sportul romanesc care in anul preolimpic a obtinut doar sapte medalii la Campionatele Mondiale."Anul acesta ne-a cam aratat pe unde suntem dupa un 2022 cu…

- Finala mica a Campionatului Mondialul de handbal feminin, Danemarca - Suedia, are o noua miza. Caștigatoarea se califica direct la Jocurile Olimpice din 2024, organizate la Paris. Danemarca - Suedia se joaca duminica, de la ora 17:00. Marea finala, Franța - Norvegia, este programata tot duminica, de…

- Echipa feminina de gimnastica artistica s-a calificat, pentru prima data in ultimii 12 ani, la Jocurile Olimpice, si urmeaza sa mearga la Paris, insa Federatia de Gimnastica face apel la donatori sa ajute lotul: nu mai are bani pentru antrenamente, scrie romania.europalibera.org. In lotul extins sunt…

- Presedinta Agentiei Nationale pentru Sport, Elisabeta Lipa, a afirmat in cadrul podcastului ''Drumul catre Medalii'', ca este constienta ca finantarea de la bugetul de stat nu va fi niciodata pe masura, fiind greu ca Guvernul sa acopere toate nevoile sportului romanesc.Ea a precizat ca in acest moment…

- Finalul de an va marca modificari importante pe piața drepturilor de televizare a marilor competiții sportive. Mai ales in cazul Premier League. Indiferent catre care meridian am privi, schimbarile vor surveni intr-un fel sau altul. Competiția dintre cablu și streaming, dar și dificultațile televiziunilor…

- Presedinta Agentiei Nationale pentru Sport, Elisabeta Lipa, a declarat, joi ca spera ca anul viitor dupa Jocurile Olimpice de la Paris 2024 toata lumea sa se bucure de succesele canotorilor romani.„Este cel mai frumos moment al unui final de an dupa incheierea tuturor competitiilor de obiectiv. Iar…