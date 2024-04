Stiri pe aceeasi tema

- Presedinta Agentiei Nationale pentru Sport (ANS), Elisabeta Lipa, a declarat, luni, ca prima competitie majora a anului la canotaj, Campionatele Europene de la Szeged (Ungaria), nu e concludenta pentru Jocurile Olimpice, dar este importanta pentru ca sportivii au ocazia sa scape de stres si emotii inainte…

- Canotorul Marius Cozmiuc a declarat, vineri, la Complexul Sportiv National „Elisabeta Lipa“ din Snagov, ca isi doreste sa isi incheie cariera pe cea mai inalta treapta a podiumului la Jocurile Olimpice de la Paris. „Imi doresc sa imi inchei cariera pe cea mai inalta treapta la Jocurile Olimpice. Acesta…

- Botoșaneanca Simona Radiș: „Ne dorim foarte mult sa concuram la Paris, sa retraim emotiile Jocurilor Olimpice” Canotoarea Simona Radis a declarat, vineri, la Complexul Sportiv National ”Elisabeta Lipa” din Snagov, ca isi doreste sa concureze la Paris cat mai repede pentru a retrai emotiile Jocurilor…

- Presedinta Agentiei Nationale pentru Sport (ANS), Elisabeta Lipa, a declarat in cadrul unei conferinte organizate de Fundatia Europeana Titulescu, ca spera ca editia Jocurilor Olimpice de la Paris din aceasta vara sa fie una mult mai frumoasa decat cea de la Tokyo, unde Romania a cucerit patru medalii,…

- Pe 17 martie, Naționala de rugby a Romaniei se va confrunta cu Spania la Paris, in meciul pentru medaliile de bronz ale Campionatului European. Duelul va avea loc pe Stadionul Jean Bouin, incepand cu ora 19:15, ora Romaniei. Cei 35 de jucatori selecționați pentru aceasta confruntare s-au reunit duminica…

- Laura Ilie si Roxana Sidi fac parte din lotul Romaniei care va concura la Campionatele Europene de tir sportiv pentru probele de 10 metri aer comprimat programate la Gyor (Ungaria), intre 26 februarie si 2 martie, cu obiectivul de a prinde unul dintre bilete la Jocurile Olimpice 2024 de la Paris in…

- Presedinta Agentiei Nationale pentru Sport, Elisabeta Lipa, a declarat, luni, intr-o conferinta de presa, ca bugetul alocat federatiilor sportive pana la finalul Jocurilor Olimpice de la Paris este de 104 milioane de lei, precizand ca strategia de finantare va fi total diferita fata de anii anteriori,…

- Consiliul de administrație al TVR a respins, joi, participarea Romaniei la Eurovision in acest an, invocand „constrangerile financiare” și dorința de reprezentare „la un nivel performant”, potrivit unui comunicat de presa al televiziunii publice. In 2023, Romania, reprezentata de Theodor Andrei cu piesa…