- Romania a castigat o medalie de bronz in proba feminina de sarituri sincron de la platforma, duminica, la Campionatele Europene de sarituri in apa pentru juniori de la Rijeka (Croatia), prin Ioana-Andreea Carcu si Nazanin-Adelyne Ellahi, potrivit Agerpres.Romancele au totalizat 233,34 puncte, fiind…

- Medalie de bronz pentru Romania la Campionatele Europene de juniori U17 la badminton. La Vilnius, in Lituania, medalia a fost caștigata de perechea Luca Pandele - Denisa Muscalu, in proba de dublu mixt, informeaza Comitetul Olimpic si Sportiv Roman. Tricolorii au intalnit in semifinale perechea franceza…

- Trei medalii de aur și trei de bronz pentru Romania, la Campionatele Mondiale de canotaj pentru juniori Under-19 de la Paris Sportivi romani au cucerit trei medalii de aur si trei de bronz, sambata, la Campionatele Mondiale de canotaj pentru juniori Under-19 de la Paris. Prima medalie de aur a fost…

- Sportivii romani nu au reusit sa castige nicio medalie, duminica, la Campionatele Europene de haltere Under-20 si Under-23 de la Bucuresti, potrivit Agerpres.La cat. 76 kg junioare, Petronela Adriana Budai a fost a cincea la stilul smuls, cu 87 kg, a sasea la aruncat, cu 111 kg, si tot a sasea la…

- Romania si-a asigurat primele medalii in probele individuale la Campionatele Europene de tenis de masa pentru juniori U15 si U19 de la Gliwice (Polonia), dupa ce a calificat cinci jucatori in semifinalele probei de dublu mixt la Under-19.Perechea Eduard Ionescu/Ioana Singeorzan va infrunta cuplul…

- Romania U19 a invins, duminica dupa-amiaza, reprezentativa similara a Portugaliei, scor 39-32, și a cucerit medalia de bronz la Campionatul European de handbal feminin, organizat la Pitești și Mioveni.

- Vlad Stancu (17 ani), calificat la JO de la Paris, a incheiat cursa de 800 m liber pe poziția a doua la CE de juniori de la Belgrad, cu un timp (7:49,68). El a fost depașit de bulgarul Petar Mitsin (7:47,45). In penultima zi a Campionatelor Europene de Juniori, Vlad Stancu a adus a patra medalie pentru…

- Vineri și sambata la Craiova au avut loc Campionatele Naționale Under 20, la start afladu-se și sportivii de la CSM Dorna Vatra-Dornei. La finalul competiției sportivii dornenii au ocupat urmatoarele poziții: Costiuc Claudia- locul 1 in proba de 1500 metri, Prasneac Alexandru- locul 3 in proba de 800…