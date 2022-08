Stiri pe aceeasi tema

- O noua medalie pentru gimnasta constanteana Sabrina Maneca Voinea, de la CS Farul, la Campionatul European pentru junioare, de la Munchen.Dupa argintul din concursul pe echipe, sportive de pe litoral a urcat pe podium si in finala de la sarituri, unde a fost cea mai buna, cucerind aurul si devenin astfel…

- Gimnasta junioara Sabrina Maneca Voinea a obtinut, duminica, medalia de aur in finala la sarituri, la Campionatul European de la Munchen. Tot duminica va avea loc si finala pe aparate la senioare, cu Ana Barbosu la start, la barna si sol, informeaza news.ro. Sabrina Voinea s-a clasat pe locul 1, cu…

- Medalia de aur a finalei pe echipe, la Campionatul European de gimnastica feminina de la Munchen, a revenit Italiei. Romania a ratat finala pe echipe de sambata, anunța news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Constanteanca Ioana Stanciulescu a acuzat dureri la un genunchi si nu a putut concura in calificarile concursului pe echipe. Echipa nationala de gimnastica senioare a Romaniei a evoluat in calificari la Campionatul European de la Munchen, insa nu a reusit calificarea in finala. Din lotul tricolor deplasat…

- Campioanele olimpice la dublu vasle feminin (W2x), Simona Radiș și Ancuța Bodnar, s-au calificat vineri dimineața in finala probei in care dețin medaliile olimpice de aur, caștigand detașat semifinala B la Campionatul European de la Munchen.

- Rezultate mixte pentru Romania in prima zi a Campionatelor Europene de gimnastica artistica de la Munchen. Echipa a ratat calificarea in finala, dar Ana Maria Barbosu (16 ani) s-a descurcat entuziasmant la individuale, unde s-a calificat in finala la doua probe. Echipa Romaniei de gimnastica artistica…

- Echipa feminina de gimnastica a Romaniei s-a clasat, joi, pe locul 9 in calificari si a ratat finala de sambata a probei, dar a obtinut ”biletul” pentru Campionatul Mondial din acest an. La individual-compus, Ana Barbosu s-a clasat pe locul 7 si este singura din delegatia Romaniei care va evolua…

- Federatia Romana de Gimnastica a stabilit componenta echipelor tricolore care vor evolua la Campionatul European de gimnastica, de la Munchen.Primele vor intra in competitie fetele intre 11 si 14 august , in timp ce baietii vor concura in perioada 18 21 august. Din loturile feminine fac parte si constantence:…