Meciuri importante pentru echipa națională de fotbal Naționala Romaniei iși continua drumul spre Campionatul European – Germania 2024 cu doua meciuri pe terneul propriu, in București, pe Arena Naționala. Urmatoarele rivale ale Romaniei sunt Israel și Kosovo. Meciul dintre Romania și Israel va avea loc sambata, 9 septembrie, la ora 21:45. El ca fi transmis pe Prima TV și ii va avea comentatori pe Costi Mocanu și Emil Gradinescu. Marți, 12 septembrie, tot la ora 21:45, Romania va urma sa se confrunte cu Kosovo, iar meciul va putea fi vizionat pe Antena 1. Comentatorii vor fi Felix Draghici și Andrei Radulescu. Romania ocupa se afla pe locul doi in… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

