- Generații legendare in duel, la Sports Festival 2023! Cel mai mare eveniment dedicat sportului revine și in acest an la Cluj-Napoca, in perioada 1-4 iunie, iar capul de afiș va fi ținut de un nou meci de gala. Galatasaray Legends vin la Cluj pentru o infruntare cu cei mai buni jucatori de fotbal ai…

- Ieri, 6 martie a.c., la nivelul Sectorului Poliției de Frontiera Sighetu Marmației s-a declanșat o actiune pe linia combaterii contrabandei cu tigari, in zona de responsabilitate. Astfel, in jurul orei 23.30, colegii noștri au oprit, in trafic, pentru control, pe raza municipiului Sighetu Marmației,…

- Administrația publica locala din Borșa „a luat in vizor” un alt proiect aparent „mort” pe care dorește sa-l finalizeze. Dupa ce a transformat Partia Olimpica de Schi in vedeta stațiunilor de schi din Romania, Administrația Publica Locala dorește sa transforme unitatea medicala in cel mai mare spital…

- Empatia și solidaritatea sunt doua dintre aspectele fundamentale care unesc semenii in evenimentele ce au drept scop cauze umanitare. Asociația Studențeasca AMiCUS Romania organizeaza, in data de 5 martie 2023, ora 11:00, a doua ediție a crosului caritabil „Alerg pentru mama", care iși propune sa stranga…

- VISIONARIUM Romania prezinta o lecție educativa despre spațiul stelar desfașurata in primul planetariu presostatic mobil din Romania. In Baia Mare, evenimentul va avea loc in perioada 18-21 mai, in Piata Libertatii. Capacitatea planetariului este de 45 de persoane/spectacol și va fi deschis zilnic intre…