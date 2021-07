Stiri pe aceeasi tema

- Naționala olimpica a Romaniei a fost invinsa categoric de Coreea de Sud, scor 0-4. Eșecul a fost greu de digerat pentru puștii din echipa lui Mirel Radoi. „Tricolorii” se afla acum pe ultima poziție in grupa. Calificarea in sferturi va fi decisa de un criteriu diferit de departajare, la Jocurile Olimpice…

- Reprezentativa olimpica de fotbal a Romaniei a fost invinsa categoric, duminica, de echipa similara a Coreei de Sud, cu scorul de 4-0. Romania a jucat in 10 oameni din minutul 45, dupa eliminarea lui Ion Gheorghe, pentru cumul de cartonașe. Naționala olimpica a Romaniei a fost dominata pe…

- Echipa Naționala ”Olimpica” a Romaniei a decolat spre Jocurile Olimpice, ieri dimineața, dupa un zbor de aproximativ 13 ore pana la Tokyo, cu oprire de alimentare la Novosibirsk in Rusia, elevii lui Mirel Radoi ajungand in Japonia, unde, prima ”infațisare” in turneul olimpic de fotbal, este, pentru…

- Ultima testare Covid-19 efectuata in Romania de catre echipa naționala olimpica de fotbal masculin nu a relevat nici un caz pozitiv, intregul lot avand unda verde pentru deplasarea in Japonia. Delegația Romaniei va pleca joi dimineața spre Tokyo. Intregul lot, insoțit de echipa tehnica, va…

- Nationala U23 va juca impotriva unei alte nationale calificate la Jocurile Olimpice. Astfel, jucatorii lui Mirel Radoi vor sustine doua meciuri-test pe 10 si 13 iulie la Mogosoaia, cu Arabia Saudita. Fiind inaintea turneului final, partidele nu vor fi transmise si se vor juca fara spectatori,…

- Naționala olimpica a Romaniei va disputa doua meciuri amicale inainte de Jocurile Olimpice, ambele cu Arabia Saudita U23. Dorința lui Mirel Radoi, aceea de a disputa meciuri amicale inainte de turneul olimpic de fotbal, va fi indeplinita. FRF anunța ca a programat doua meciuri amicale la Mogoșoaia,…

- La 2 iulie 1991, pe Stadionul Republican din Chișinau a avut loc un eveniment istoric - Echipa naționala de fotbal a Moldovei a jucat primul meci din istoria sa oficiala. A fost un meci amical cu Echipa naționala a Georgiei. De asemenea, este interesant faptul ca primul meci oficial sub egida UEFA,…

- Marius Marin (23 de ani) iși termina contractul cu Pisa luna viitoare și prima condiție pe care o va solicita, indiferent de echipa cu care va semna, e sa poata merge la Jocurile Olimpice, sub comanda lui Mirel Radoi. Veste buna pentru naționala olimpica a Romaniei. Se va putea baza pe serviciile unui…