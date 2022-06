Stiri pe aceeasi tema

- Pilotul neozeelandez Mitch Evans Jaguar a castigat sambata ePrix ul de la Jakarta, a noua cursa din actuala editie a Campionatului Mondial de Formula E, rezervat monoposturilor 100 electrice.Evans a fost inregistrat cu timpul de 48 min 28 sec 424 100, reusind sa l devanseze cu 733 1000 pe francezul…

- O oradeanca si fostul ei iubit au trait, intre 2003 si 2018, pe spinarea a doua persoane cu dizabilitati, pe care le-au dus la cersit in statiuni din Spania, informeaza PressHUB. Susana Angela Budai si Ioan Varga le-au promis oamenilor ca banii obtinuti din cersit vor fi trimisi in Romania, acolo unde…

- Pe un gazon excelent și pe o baza sportiva care arata din ce in ce mai bine, Stadionul Crișul din Aleșd, Viitorul Borș și Crișul Santandrei și-au disputat joi trofeul pus in joc la faza județeana a Cupei Romaniei.

- Concursul ,,Sanitarii pricepuți”, faza județeana, in organizarea filialei buzoiene de la Crucea Roșie, s-a bucurat de o participare numeroasa. Elevii angrenați in probele de concurs și-au dovedit seriozitatea, iar implicarea lor a fost exemplara. „Mulțumim echipajelor din școlile și liceele participante…

- Final tragic al cautarilor facute de polițiștii clujeni, care in urma cu cateva zile au anunțat ca o femeie a disparut de la locuința sa din Cluj-Napoca. Femeia a fost gasita in județul Bihor,... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Echipa Manchester City a castigat, duminica, pentru a opta oara campionatul Angliei, ca urmare a rezultatelor inregistrate in ultima etapa. Manchester City s-a impus cu scorul de 3-2, revenind de la 0-2 in meciul cu Aston Vila.

- E cert ca Poli are handbalisti talentati. Daca la seniori echipa inca nu e inca 100% sigura de ramanerea in elita, tinerii alb-violeti sunt cei mai buni din tara. SCM Politehnica s-a impus in turneul de Divizia A organizat in weekend in sala „Constantin Jude” si au devenit campioni nationali. Astazi,…

- Echipa de baschet a Clubului Sportiv Municipal „Bucovina" Radauți a caștigat Campionatul regional de baschet masculin U16, dupa ultima etapa care s-a desfașurat la inceputul acestei saptamani in municipiul Iași. Radauțenii au invins in toate cele cinci partide ale turneului, dupa ...