- In ediția cu numarul 2 a sezonului 13 Chefi la cuțite, difuzata pe data de 19 martie 2024, Irina Fodor a facut un anunț important despre amuleta. Cei patru chefi au aflat ca in acest episod se vor lupta pentru o amuleta care nu s-a mai dat niciodata pana acum.

- Ieri seara, la Antena 1, a inceput sarbatoarea gusturilor din noul sezon Chefi la cuțite. Cei patru jurați, Chef Richard Abou Zaki, Chef Orlando Zaharia, Chef Alexandru Sautner și Chef Ștefan Popescu, au inaugurat urmatorul capitol al show-ului gastronomic prezentat de Irina Fodor, bucurandu-se de unele…

- Prima proba de amuleta a noului sezon de la Chefi la cuțite nu a fost deloc una ușoara pentru noii jurați. Iata cine a reușit sa caștige tigaița de aur! Au existat și nemulțumiri dupa verdictul dat de chef Vlad Padurescu.

- In prima ediție a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 13, Chef Vlad Padurescu a degustat preparatele gatite de Orlando Zaharia, Alexandru Sautner, Richard Abou Zaki și Ștefan Popescu, la proba pentru primul avantaj din acest sezon. La final, acesta a anunțat cine a caștigat prima amuleta.

- In prima ediție a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 13, cei patru chefi au trecut prin momente dificile in timpul probei de gatit pentru amuleta. Orlanzo Zaharia a facut-o o gafa ce i-a dat multe emoții.

- Ministrul Finantelor a declarat ca suma maxima de 6,7 miliarde de dolari vehiculata inainte de decizia in cazul Rosia Montana era o certitudine si stiau cu totii de existenta acestei sume maxime. ”Am socotit si care ar fi varianta de cheltuiala minima, pe care sa o avem si aici din discutiile cu colegii…

- Beatris Ionița (www.b1tv.ro) Marcel Ciolacu a anunțat vineri seara victoria Romaniei in procesul Roșia Montana impotriva companiilor Gabriel Resources Ltd. și Gabriel Resources. Premierul a felicitat echipa de avocați care a reprezentat interesele Romaniei in acest caz. In plus, și-a reiterat angajamentul…

- Cel mai apreciat cooking show din Romania, Chefi la cuțite, vine la Antena 1 cu rețeta plina de surprize a celui de-al 13-lea sezon, care va avea premiera maraton pe 18, 19 și 20 martie, de la 20:30.