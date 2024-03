Stiri pe aceeasi tema

- Romica Țociu a analizat in detaliu cele patru preparate ale juraților din ediția 2 a sezonului 13 Chefi la cuțite, de pe 19 martie 2024. Actorul a dat verdictul final, fara sa țina in suspans chefii, rostind numele celui care a caștigat amuleta puternica.

- Ieri seara, la Antena 1, a inceput sarbatoarea gusturilor din noul sezon Chefi la cuțite. Cei patru jurați, Chef Richard Abou Zaki, Chef Orlando Zaharia, Chef Alexandru Sautner și Chef Ștefan Popescu, au inaugurat urmatorul capitol al show-ului gastronomic prezentat de Irina Fodor, bucurandu-se de unele…

- Prima proba de amuleta a noului sezon de la Chefi la cuțite nu a fost deloc una ușoara pentru noii jurați. Iata cine a reușit sa caștige tigaița de aur! Au existat și nemulțumiri dupa verdictul dat de chef Vlad Padurescu.

- In prima ediție a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 13, Chef Vlad Padurescu a degustat preparatele gatite de Orlando Zaharia, Alexandru Sautner, Richard Abou Zaki și Ștefan Popescu, la proba pentru primul avantaj din acest sezon. La final, acesta a anunțat cine a caștigat prima amuleta.

- Sezonul 13 al celebrului show Chefi la cuțite vine cu noi schimbari! Iata ce primesc jurații dupa fiecare joc de amuleta. Irina Fodor a facut anunțul neașteptat. Cine va juriza preparatele in seara aceasta.

- Noul sezon al celui mai apreciat show gastronomic din Romania, Chefi la cuțite, incepe in aceasta seara, la Antena 1, de la 20:30. Chef Orlando Zaharia, Chef Alexandru Sautner, Chef Richard Abou Zaki și Chef Ștefan Popescu inaugureaza urmatorul capitol di

- Mirela Ionela Achim (www.b1tv.ro) Romania a caștigat procesul in dosarul Roșia Montana. Guvernul Romaniei a fost informat, vineri seara, in legatura cu aceasta decizie. Verdictul in dosarul Roșia Montana Guvernul Romaniei a fost informat, vineri seara, de catre Centrul Internațional pentru Reglementarea…

- Finala America Express sezonul 6 ne-a adus in prima zi a etapei in inima fotbalului argentinian, in orașul lui Messi. In ediția din 24 decembrie 2023 am aflat care dintre cele trei echipe in cursa pentru marea Finala America Express a caștigat ultimul joc de amuleta de pe Drumul Soarelui.