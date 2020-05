Ian Coates , un mecanic din Yorkshire (cel mai mare comitat din Anglia și din Marea Britanie), este și el o adevarata sursa de inspirație pentru motocicliștii care imbrațișeaza categoria Adventure. In 1999, Ian a incalecat pe faimoasa motocicleta Honda Africa Twin (modelul din 1991) și a calatorit aproape neincetat vreme de 14 ani in lume, fara sistem GPS, fara vreun plan stabilit, fara griji. In total, englezul a parcurs 400.000 de kilometri. „Cand am plecat de acasa, aveam 55 de ani. Asta s-a intamplat in 1999. I-am spus soției mele, Judith, ca plec pentru patru luni, pentru a vizita Africa…